Киев, 3 февраля, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Во время «марша» за отставку украинского лидера Петра Порошенко в Киеве возможны провокации. Об этом написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Саакашвили

«Только что узнал, что у организации «Авто Евро Сила» намечается акция протеста 4 февраля на Крещатике, — написал лидер партии «Рух новых сил». — Причем в последний момент организаторы изменили время и назначили начало акции так, чтобы она совпадала с нашим многочисленным маршем за отставку Порошенко».

По словам Саакашвили, у него есть «точная информация», что глава «Авто Евро Силы» получил «деньги от администрации президента, для того чтобы помешать маршу».

27 января лидер партии «Рух новых сил» и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «NewsOne» сообщил, что «марш» против президента Украины Петра Порошенко пройдет в Киеве 4 февраля 2018 г.

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