Нижний Новгород, 3 февраля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. В регионах Поволжья сегодня, 3 февраля, присоединились к всероссийской патриотической акции «Россия в моем сердце!». Митинги и массовые мероприятия были посвящены большей частью75-ой годовщине исторического сражения Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, которая стала переломной. Несколько регионов приурочили митинги к открытию Годы добровольца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government-nnov.ru Нижний Новгород. Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

В Ульяновской области на центральной площади столичного центра прошёл митинг «Россия в моем сердце». По официальным данным, в нём приняли участие более 5 тыс. жителей и гостей Ульяновска. В их числе губернатор Сергей Морозов, члены правительства, представители ветеранских и общественных организаций, молодежные движения, учащиеся образовательных организаций. Перед участниками митинга выступил автор военных песен Виктор Калмыков, который родился в 1938 году в Сталинграде и был свидетелем Сталинградской битвы.

Ulgov.ru Ульяновск. Участники митинга в честь 75-летия Сталинградской битвы

«Страшные бомбежки остались на всю жизнь в наших воспоминаниях. К 60-летию Победы я написал балладу о детях Сталинграда. Приятно видеть, что сегодня рядом с ветеранами стоят молодые люди. Я приветствую наших ребят и верю, что молодое поколение будет верно своей Родине, своему народу и всегда будет помнить славные подвиги своих предков», — сказал Виктор Калмыков.

Состоялось торжественное возложение цветов к Вечному Огню. Также в Ульяновске в гимназии №1 открылась памятная мемориальная доска в честь Волжской военной флотилии. Как заверила преподаватель Ульяновского суворовского училища Ольга Евсеева, здесь хранят традиции танкового училища, чьи выпускники внесли великий вклад в победоносную Сталинградскую битву. При обороне Мамаева кургана погиб выпускник Ульяновского танкового училища, уроженец Сурского района Владимир Хазов, уничтоживший 16 фашистских машин. Он похоронен в братской могиле на Мамаевом кургане. Звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно. Сегодня он внесен в списки первой роты УГСВУ.

Ulgov.ru Ульяновск. Митинг на центральной площади

«Вместе с воспитанниками училища мы провели большую исследовательскую работу. В 1941 году в Ульяновске была сформирована Волжская военная флотилия, три бригады которой участвовали в Сталинградской битве. Штаб флотилии располагался в историческом здании гимназии №1 имени Ленина. Сегодня в гимназии открывается памятная мемориальная доска, посвященная этому славному факту истории. Также в наш город были эвакуированы наркомат обороны, наркомат ВМФ», — цитируют в правительстве области слова Ольги Евсеевой.

Отметим, что в Сталинградской битве проявил себя 24-й танковый корпус под командованием земляка генерал-лейтенанта Василия Богданова, совершившего 240-километровый рейд по тылам врага. В обороне Сталинграда принимала участие сформированная в 1942 году на территории области 1-ая стрелковая дивизия. Во многих решающих битвах принял участие знаменитый военный летчик Иван Полбин: в боях под Сталинградом он уничтожил крупный вражеский склад горючего, снабжавший немецкие самолёты — за это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По данным ульяновской Книги памяти, в Сталинградской битве погибли свыше 2 тыс. жителей области, но точное количество пропавших без вести до сих пор не установлено.

В Нижнем Новгороде прошел патриотический митинг-концерт, который собрал более 5 тыс. жителей города и области. В мероприятии приняли участие ветераны, которые поделились воспоминаниями о Сталинградской битве и спели патриотические песни. Почетным гостем мероприятия стала ветеран Великой Отечественной войны и участница Сталинградской битвы Александра Нестеренко. Ветеран родилась 2 февраля — ей исполнилось 93 года. Великая Отечественная война застала её школьницей-комсомолкой. Она добровольно пошла на фронт, служила разведчицей. Воевала до конца 1944 года, дошла до Бреста. За военные заслуги награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в этот день встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча началась с вручения подарка Александре Нестеренко: глава региона подарил ей букет цветов и шаль.

В Перми патриотическая акция прошла на городской эспланаде и собрала более 10,2 тыс. жителей. В Ижевске на площади у Вечного огня звучали песни военных лет, посвященные подвигу солдат Великой отечественной. Для всех, кто пришел почтить память героев, работала полевая кухня. В Пензе митинг «Россия — за мир!» состоялся на Юбилейной площади с участием 7,5 тыс. жителей.

В Самаре акция началась с возложения цветов к горельефу Скорбящей матери-Родине. Чтобы почтить память павших и воздать почести живым героям битвы, на площади Славы собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители областной власти, студенты, члены общественных организаций — всего более 5 тыс. горожан. В небе над площадью самарцев приветствовали авиаторы аэроклуба ДОСААФ, а на площади Куйбышева работала выставка военной техники.

Er.ru Казань. Митинг в парке Победы

В Татарии митинг-концерт, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве, прошёл в парке Победы в Казани. Отметим, что в честь этой даты госархив республики проводит выставку уникальных документов и фотографий, значительная часть которых посвящена участию жителей региона в Сталинградской битве. Кроме того, 4 февраля национальный музей Татарии представит реконструкцию одного из последних боев Сталинградской битвы.

В Йошкар-Оле участниками патриотической акции, по предварительным данным, стали 3,5 тыс. человек. Отметим, что в марийской столице 2 февраля были возложены цветы у Вечного огня и Мемориала неизвестному солдату. Ранее глава республики Александр Евстифеев направил поздравления участникам Сталинградской битвы. В Марий Эл живыми свидетелями тех исторических событий являются восемь человек. Из них четверо проживают в Йошкар-Оле, по одному — в Горномарийском и Параньгинском районах, а также в поселках Медведево и Новый Торъял.

Er.ru Саранск. Во время торжественной церемонии цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы

Напомним, сражения за город-герой Сталинград шли с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Эта битва стала крупнейшей в истории Великой Отечественной войны, в ходе нее советским войскам впервые удалось окружить и разгромить одну из самых сильных армий вермахта. За 200 дней ожесточенных боев враг потерял около 1,5 млн убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести.

В ряде регионов Поволжья митинги были посвящены старту Года добровольца. В частности, в Чувашии, Башкирии, Мордовии. В Саранске, по предварительным данным, на площади в Уфе около Ледового дворца собрались 5 тыс. человек. Участники митинга скандировали «Вместе — мы сила», перед зрителями выступили известные творческие коллективы республики.

Ufacity.info Уфа. Акция приурочена к старту года добровольца

В Башкирии в честь годовщины Сталинградской битвы прошёл ряд культурных мероприятий, а 3 февраля митинг в Уфе был приучен к старту года добровольца. По предварительным данным, в нём приняли участие более 10 тыс. человек. На площади перед Дворцом спорта выступили башкирские коллективы, общественные деятели и спортсмены. Также состоялся концерт, викторина и социальная акция «Близкие Люди», в рамках которой желающие могли узнать, как можно помочь нуждающимся семьям и куда принести товары народного потребления. По данным администрации Уфы, в 2017 году волонтерами города было организовано более 100 мероприятий, 2 тысячи добровольцев приняли участие в более 70 проектах международного, всероссийского, республиканского масштабов.

Отметим, что ранее в республике в честь 75-ой годовщины Сталинградской битвы в музее боевой славы Уфы открылась выставка «Горячий снег Сталинграда», на которой представлены газеты, листовки, фотографии времен Великой Отечественной войны, а в молодёжном театре представят спектакль «Загир, Гульшат и ключи от Берлина» по произведениям Мустая Карима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Всероссийском форуме «Доброволец России-2017″ президент страны Владимир Путин объявил 2018-й годом добровольца и волонтера.