Мадрид, 3 февраля, 2018, 20:07 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 23-го тура испанской Примеры между командами «Бетис» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

(сс) AnnRos Футбол

На 45+3-й минуте Лорен Морон открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площадки — 1:0. На экваторе второго тайма Морон оформил дубль, замкнув навес Руиса — 2:0. На 80-й минуте форвард сборной Колумбии Карлос Бакка сократил разрыв в счете ударом с пенальти — 2:1.

Статистика матча («Бетис"/"Вильярреал»)

Удары 13/8

Удары в створ 7/3

Владение 56%/44%

Фолы 12/12

Набрав 29 очков «Бетис» поднялся на 9-ю строчку. «Вильярреал» с 35-ю очками остался на 5-й позиции.

Составы на матч:

«Бетис»: Адан, Феддаль, Бартра, Манди, Амат, Руис, Дурмиши, Гуардадо, Барраган, Морон, Рубен.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Руис, Коста, Бонера, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Унал.

Главный арбитр матча: Хавьер Алберола.

Предупреждения: Эрнандес — 40, Марио — 40, Барраган — 80.

Удаления: Бонера — 31.

Голы: Морон 45+3 — 1:0, Морон 65 — 2:0, Бакка (пен) 80 — 2:1.