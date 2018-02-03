Лондон, 3 февраля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Andy03 Футбол

На 8-й минуте английский форвард Гленн Маррей открыл счет, замкнув передачу Паскаля Гросса — 1:0. Через 22 минуты Хавьер Эрнандес Чичарито сравнял счет после ассиста Жоау Мариу — 1:1. В начале второго тайма Хосе Искьердо вывел хозяев вперед — 2:1. На 75-й минуте Паскаль Гросс установил окончательный счет в матче — 3:1. Ассистом отметился Дэви Прёппер.

Статистика матча («Брайтон"/"Вест Хэм»)

Удары 13/3

Удары в створ 3/1

Владение 55%/45%

Фолы 10/6

Набрав 27 очков «Брайтон» поднялся на 13-ю строчку. «Вест Хэм» с тем же количество очков расположился строчкой выше.

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Бонг, Данк, Скелотто, Даффи, Стивенс, Кноккарт, Гросс, Искьердо, Преппер, Маррей.

«Вест Хэм»: Адриан, Коллинз, Огбонна, Райс, Кресссуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Марио, Байрем, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Крессуэлл — 8, Данк — 50, Искьердо — 60, Стивенс — 81.

Голы: Маррей 8 — 1:0, Эрнандес 30 — 1:1, Искьердо 59 — 2:1, Гросс 75 — 3:1.