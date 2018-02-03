«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Хаддерсфилд» — 2:0
Лондон, 3 февраля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Хаддерсфилд». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «манкунианцев».
На 55-й минуте бельгийский таргетман Ромелу Лукаку открыл счет, замкнув передачу Хуана Маты — 1:0. Через 13 минут чилийский вингер Алексис Санчес удвоил преимущество в счете, добив мяч в пустые ворота — 2:0.
Статистика матча («МЮ"/"Хаддерсфилд»)
Удары 13/1
Удары в створ 7/0
Владение 78%/22%
Фолы 4/19
Набрав 56 очков «МЮ» укрепился на 2-й строчке. «Хаддерсфилд» с 24-мя очками остался висеть в «зоне вылета».
Составы на матч:
«МЮ»: Де Хеа, Рохо, Смоллинг, Шоу, Валенсия, Санчес, Мата, Лингард, Матич, МакТоминей, Лукаку.
«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Биллинг, ла Парра, Куанер, Хадергьонай, Депуар.
Главный арбитр матча: Стюарт Аттуэлл.
Предупреждения: Биллинг — 23, Мата — 27, Санчес — 45, Смит — 48, Хогг — 59, Хефеле — 64.
Голы: Лукаку 55 — 1:0, Санчес 68 — 2:0.