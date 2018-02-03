Лондон, 3 февраля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Сток Сити». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «вишен».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 5-й минуте вингер сборной Швейцарии Джердан Шакири открыл счет, замкнув заброс Ндиайе — 0:1. На 70-й минуте норвежский полузащитник Джшоуа Кинг сравнял счет — 1:1. Через 8 минут французский нападающий Лис Муссе вывел хозяев вперед — 2:1. Ассистом отметился Джордон Айб.

Статистика матча («Борнмут"/"Сток Сити»)

Удары 11/9

Удары в створ 7/4

Владение 54%/46%

Фолы 12/16

Набрав 31 очко «Борнмут» поднялся на 9-ю строчку. «Сток Сити» с 24-мя очками остался висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Гослинг, Дэниэлс, Кук, Станислас, Айб, Фрейзер, Уилсон.

«Сток Сити»: Батленд, Бауэр, Питерс, Зума, Шоукросс, Аллен, Чупо-Мотинг, Кэмерон, Шакири, Ндиайе, Крауч.

Главный арбитр матча: Пол Тирни.

Предупреждения: Ндиайе — 38, Шакири — 45, Гослинг — 58, Кинг — 59, Чупо-Мотинг — 69.

Голы: Шакири 5 — 0:1, Кинг 70 — 1:1, Муссе 78 — 2:1.