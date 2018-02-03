Лондон, 3 февраля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Суонси». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 17-й минут экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет, замкнув передачу Келечи Ихеаначо — 1:0. В начале второго тайма аргентинский защитник Федерико Фернандес сравнял счет, замкнув навес Сонъена с углового — 1:1.

Статистика матча («Лестер»/»Суонси»)

Удары 10/2

Удары в створ 5/1

Владение 62%/38%

Фолы 8/7

Набрав 35 очков, «Лестер» потерял возможность подняться на 7-ю строчку. «Суонси» с 24 очками остались висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Магир, Драгович, Фукс, Олбрайтон, Сильва, Ндиди, Диабате, Ихеаначо, Варди.

«Суонси»: Фабьянски, ван дер Хорн, Ульссон, Мосон, Наутон, Ференандес, Сонъен, Фер, Клукас, Дайер, Айю.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Диабате — 3.

Голы: Варди 17 — 1:0, Фернандес 53 — 1:1.