В матче «Лестер» — «Суонси» удача была на стороне «лебедей»
Лондон, 3 февраля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Суонси». Матч завершился со счетом 1:1.
На 17-й минут экс-форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет, замкнув передачу Келечи Ихеаначо — 1:0. В начале второго тайма аргентинский защитник Федерико Фернандес сравнял счет, замкнув навес Сонъена с углового — 1:1.
Статистика матча («Лестер»/»Суонси»)
Удары 10/2
Удары в створ 5/1
Владение 62%/38%
Фолы 8/7
Набрав 35 очков, «Лестер» потерял возможность подняться на 7-ю строчку. «Суонси» с 24 очками остались висеть в «зоне вылета».
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Магир, Драгович, Фукс, Олбрайтон, Сильва, Ндиди, Диабате, Ихеаначо, Варди.
«Суонси»: Фабьянски, ван дер Хорн, Ульссон, Мосон, Наутон, Ференандес, Сонъен, Фер, Клукас, Дайер, Айю.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Диабате — 3.
Голы: Варди 17 — 1:0, Фернандес 53 — 1:1.