Москва, 3 февраля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Во всех регионах России в субботу, 3 февраля, прошли патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!».

Pskov.ru Андрей Турчак

«Свыше 250 тысяч партийцев по всей стране сегодня вышли на улицы и центральные площади своих городов, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, тем, кто стоял за Сталинград, а в дальнейшем гнал фашистов до самого Берлина. Псков, Кемерово, Киров, Сахалин, Камчатка, Москва и многие другие регионы присоединились к патриотической акции «Россия в моем сердце!». Антироссийские санкции, информационная война, а теперь ещё и стремление наших так называемых партнеров запретить российской сборной участвовать в Олимпиаде — это очередная попытка давления на нашу страну с целью пошатнуть уверенность в себе. Но это подход слабых, поэтому мы обязательно победим! Спасибо всем, кто собственным примером сегодня заявил, что вместе мы — сила, которая справится с любыми вызовами», — заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодняшние митинги объединили самые разные поколения. Вне зависимости от возраста люди выражали своё почтение нашей истории. Сталинградская битва, годовщину которой мы праздновали вчера, является одной из важнейших вех, которая спасла человечество от фашизма. Сегодня собрались сотни тысяч людей, которые отдали дань памяти героям этого исторического сражения. Кроме того, митинги показали, что наше единство не ослабевает со временем и мы всегда готовы оказать поддержку друг другу в самых сложных политических условиях. В первую очередь это касается российских спортсменов, которые отправляются на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Сегодня мы поддержали наших олимпийцев», — заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, поблагодарив партийцев за участие в митингах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриотическая акция объединила людей по всей стране. В Улан-Удэ прошёл флэш-моб в честь 75-летия со дня победы в Сталинградской битве. В мероприятии приняло участие более 1000 человек.

В Курске митинг-концерт «Россия в моем сердце!» собрал около 3 тысяч человек.

В Ярославле прошли мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с легендами ярославского хоккея — экс-капитаном команды «Локомотив» Ильей Гороховым и центральным нападающим Владимиром Самылиным.

В Костроме состоялась масштабная акция «Мы — команда России!». Олимпийские чемпионы-костромичи Александр Голубев, Алевтина Олюнина, серебряный призер олимпийских игр Надежда Торлопова зажгли символический Олимпийский огонь.

Знаменательным событием митинга-концерта «Россия в моём сердце!» в Благовещенске стал масштабный флэш-моб — участники митинга «выстроились» в слово «МИР».

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