Берлин, 3 февраля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Фельтис-Арена» был разыгран матч 21-го тура Бундеслиги между командами «Шальке-04» и «Вердер». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Andy03 Футбол

На 24-й минуте вингер сборной Украины Евгений Коноплянка открыл счет после ассиста Набиля Бенталеба — 1:0. На 79-й минуте Макс Крузе сравнял счет — 1:1. Через 13 минут Златко Юнузович вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Шальке-04"/"Вердер»)

Удары 11/6

Удары в створ 7/5

Владение 48%/52%

Фолы 15/9

С 34-мя очками «Шальке-04» опустился на 4-ю строчку. «Вердер» с 20-ю очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Керер, Налдо, Мейер, Бенталеб, Калиджури, Очипка, Ди Санто, Коноплянка, Арит.

«Вердер»: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Мойсандер, Селассие, Делейни, Гондорф, Эггештайгн, Крузе, Рашица, Бельфодил.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Предупреждения: Настасич — 22, Мойсандер — 28, Керер — 85.

Удаления: Настасич — 78.

Голы: Коноплянка 24 — 1:0, Крузе 79 — 1:1, Юнузович 90+3 — 1:2.