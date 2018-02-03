«Байер-04» и «Фрайбург» голов не забили
Берлин, 3 февраля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Шварцвальд-Штадион» был разыгран матч 21-го тура Бундеслиги между командами «Фрайбург» и «Байер-04». Матч завершился со счетом 0:0.
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Ничья
Статистика матча («Фрайбург"/"Байер-04»)
Удары 9/13
Удары в створ 5/3
Владение 37%/63%
Фолы 17/8
«Байер-04» поднялся на 2-ю строчку с 35-ю очками. «Фрайбург», набрав 25 очков, укрепился на 12-м месте.
Составы на матч:
«Фрайбург»: Шволов, Сеюнджю, Гульде, Кюблер, Гюнтер, Абраши, Хеллер, Хаберер, Кох, Петерсен, Клейдиенст.
«Байер-04»: Лено, Та, Бендер, Вендел, Хенрикс, Бейли, Кор, Арангис, Хавец, Беллараби, Аларио.
Главный арбитр матча: Кампка.
Предупреждения: Гюнтер — 3, Кюблер — 32, Абраши — 34, Клейдиенст — 45, Кор — 49.