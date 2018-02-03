Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Легковой автомобиль совершил наезд на людей на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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ДТП произошло в субботу, 3 февраля, на улице Бухарестская, 67. По последним данным, в результате инцидента пострадали 3 человека.

«Автомобиль «Тойота» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 22-х лет и девочку 9 лет, — говорится в сообщении. — В результате ДТП пешеходы получили средний вред здоровья».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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