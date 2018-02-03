Бастрыкин взял под личный контроль резню в школе Калужской области
Калуга, 3 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР России по Калужской области передать расследование уголовного дела, возбужденного после нападения на школьника в городе Спас-Деменск, наиболее опытным следователям отдела по расследованию особо важных дел.
Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального управления СКР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля около 8:25 часов утра в школе №1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса напал на одноклассника. По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.
Между тем зачинщик происшествия покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже школы. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, он отпущен домой.
По данному факту следственными органами области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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