Калуга, 3 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР России по Калужской области передать расследование уголовного дела, возбужденного после нападения на школьника в городе Спас-Деменск, наиболее опытным следователям отдела по расследованию особо важных дел.

40416s001.edusite.ru Средняя школа №1 в городе Спас-Деменск

Бастрыкин также поставил на контроль ход расследования уголовного дела в центральном аппарате СКР, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального управления СКР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля около 8:25 часов утра в школе №1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса напал на одноклассника. По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Между тем зачинщик происшествия покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже школы. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, он отпущен домой.

По данному факту следственными органами области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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