Москва, 3 февраля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Одним из спонсоров избирательной кампании кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак является глава холдинга ACMG Александр Федотов. Об этом он сам рассказал журналу Forbes.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Еще в августе Ксения сообщила мне о своем намерении баллотироваться в президенты и попросила финансовой поддержки, — говорит глава холдинга ACMG. — Я дал свое согласие».

По его словам, сейчас, когда штаб Собчак смог собрать больше 100 тыс. подписей в ее поддержку, он может открыто об этом рассказать.

«Да, я — Александр Федотов, являюсь одним из спонсоров ее (Собчак) избирательной кампании», — говорит он.

При этом бизнесмен не уточнил, какую именно сумму вложил в избирательную кампанию кандидата в президенты РФ. Отметим, что в ACMG входят несколько изданий, включая сам Forbes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 г. телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в президентских выборах — 2018 в РФ. Себя сотрудница СМИ позиционирует как кандидата «против всех» и утверждает, что на победу не рассчитывает.

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