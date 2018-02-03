Чусовой, Пермский край, 3 февраля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. В посёлке Верхнечусовские Городки Пермского края сократили стационар и ночной пост скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Верхнечусовского Городковского сельского поселения Ирина Шабаршина.

Цуканов М.В Сплошная прямая

По её словам, о закрытии стационара и поста скорой в поселении стало известно сразу после визита губернатора Пермского края Максима Решетникова в районный центр, город Чусовой.

«Убрали ночную неотложную помощь, бригада медиков приезжала с 24:00 до 8:00, сменяя бригаду самой больницы. Сейчас, в ночное время, когда особенно обостряются все болезни, Верхнечусовские Городки и близлежащие посёлки остались без медицинской помощи. На встрече с депутатами земского собрания Чусовского муниципального района заведующая районной станцией скорой помощи Злобина Ирина Павловна сказала, что машина теперь не будет базироваться только в Городках, она будет ездить из поселка в поселок. Скальный, Комариха, Сёла, Калино: общая протяженность около 100 км от одного поселения до другого», — заявила депутат.

Ранее, 15 ноября, властями Чусовского района на народный сход был вынесен вопрос о закрытии круглосуточного стационара в посёлке на пять коек для экономии заработной платы медперсонала. Все жители поселения выступили против такого сокращения социальной инфраструктуры, поскольку жителям села тогда нужно будет ездить за медицинской помощью 50 километров до города Чусового. При этом глава района Сергей Белов отказался выносить вопрос о больнице на голосование. Он заявил, что мнение жителей внесено в протокол.

Однако, несмотря на требования закона, как сообщила депутат Шабаршина, мнение жителей было проигнорировано.

«Жители Городков также остались и без круглосуточного стационара, где в отсутствие скорой помощи могли оказать хоть какую-то помощь!» — говорит депутат.

Корреспондент ИА REGNUM дважды дозванивался до заведующий районной станцией скорой помощи Ирины Злобиной, но дважды она бросала трубку после того, как её просили прокомментировать ситуацию. Также пока не прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Напомним, что ранее на обсуждение сельского схода выносился вопрос об оптимизации детского сада и присоединения его к местной школе. Однако после привлечения внимания к этой проблеме СМИ, и в том числе ИА REGNUM, вопрос был снят с повестки схода.