Рязань, 3 февраля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Акция «Эстафета Побед», посвященная 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, прошла в Рязани 3 февраля. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM активист движения «Волонтеры Победы» София Орлова, в ней, по предварительным оценкам, приняли участие более двух тысяч человек. Рязанцы смогли стать участниками исторического квеста, посетить выставку военной техники, увидеть интерактивную площадку «Полководцы Великой Отечественной войны» и ознакомиться с артефактами поискового отряда «Верность».

ИА «Красная весна» «Эстафета Побед»

"Участники квеста погрузились в атмосферу того времени. Он был посвящен Сталинградской битве, в его основу легли воспоминания ветеранов. На каждой станции квеста стоял волонтер, который был одет в военную форму того времени. Волонтеры рассказывали участникам исторические факты, а после рязанцы выполняли задания», — рассказала София Орлова.

Многие из участников пришли на мероприятие всей семьей.

«Это — не просто досуговое мероприятие. Самое главная цель — узнать больше об истории, но проходит это все в увлекательной форме», — сказала активист.

Отметим, что 75-летие победы в Сталинградской битве отмечалось 2 февраля. В этот день в Рязанской области также прошли памятные мероприятия.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, в Музее истории молодежного движения состоялось открытие выставки «Двести дней. Сталинградский эпос». Экспозиция выставки создана на основе фондовой коллекции Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. В нее вошли плакаты, листовки, газетные рисунки того времени.

«Особое место занимают фронтовые зарисовки 1942−1943 годов, переданные авторами Музею Победы через сорок лет после окончания войны. На выставке также представлены графические работы, сделанные по воспоминаниям фронтовиков — литографии, офорты, линогравюры и ряд других произведений. Выставка будет работать до 15 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в школах области прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.