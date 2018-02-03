Калуга, 3 февраля, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Калужской таможней пресечена попытка пересылки из Узбекистана в Российскую Федерацию культурных ценностей, сообщает 3 февраля пресс-служба ведомства.

Десять рублей 1909 года [ Цуканов М.В

Так, должностными лицами Калужского таможенного поста при проведении таможенного контроля товаров, прибывших в международном почтовом отправлении из Узбекистана в адрес иностранного физического лица, временного зарегистрированного на территории Калужской области, были выявлены иностранные денежные банкноты.

После проведения таможенной экспертизы денежных купюр было установлено, что одна банкнота — государственный кредитный билет 10 рублей образца 1909 года (царская Россия), относится к категории культурных ценностей.

Фото пресс-службы Калужской таможни Калужской таможней пресечен незаконный ввоз культурных ценностей

Соглашением о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, утвержденным правительствами РФ, Белоруссии и Республики Казахстан от 2010 года, установлен запрет на пересылку культурных ценностей в международном почтовом отправлении.

В соответствии со статьей 12 Таможенного кодекса Евразийского таможенного союза незаконно ввезенные на таможенную территорию таможенного союза товары подлежат незамедлительному вывозу. В настоящее время царская банкнота вывезена с территории Таможенного союза.