Калуга, 3 февраля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. 45-летний житель Тулы и 35-летний житель Москвы обвиняются калужской прокуратурой в приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

(сс) George Hodan Арест

Так же, подозреваемые обвиняются в подделке официальных документов, предоставляющих право, в целях их использования и использовании заведомо подложных документов).

Как сообщил 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Александр Бурсук, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемые в период, предшествующий 1 сентября 2016 года, вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение огнестрельного оружия путем использования подложных документов. Они разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли.

В Москве мужчины приобрели поддельные номерные бланки лицензий на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом, а так же два паспорта граждан РФ с замененными в них фотографиями.

Как установлено следствием, до конца 2016 года с использованием поддельных документов в городах Калуге, Москве и Рязани они незаконно приобрели 16 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом (13 карабинов и 3 пистолета) и большое количество патронов различного калибра. Данное оружие и боеприпасы они перевезли в Москву и хранили в гараже.

В январе 2017 года обвиняемые были задержаны. Калужским районным судом Калужской области им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершенные преступления злоумышленникам грозит лишение свободы до 8 лет.