Лондон, 3 февраля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. 3 февраля на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 26-го тура АПЛ между командами «Бернли» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 22-й минуте бразильский латераль Данило пробил вратаря мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 0:1. Ассист на свой счет записал Бернарду Силва. На 82-й минуте вингер сборной Исландии Йоханн Гудмундссон сравнял счет, замкну навес Мэттью Лоутона — 1:1.

Статистика матча («Бернли"/"МС»)

Удары 8/17

Удары в створ 3/8

Владение 28%/72%

Фолы 8/6

Набрав 36 очков «Бенли» укрепился на 7-й позиции. «Манчестер Сити» с 69-ю очками уверенно идет на первом месте.

Составы на матч:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Ми, Барсли, Лонг, Корк, Барнес, Хендрик, Гудмундссон, Леннон, Воукс.

«МС»: Мораес, Уокер, Данило, Компани, Стерлинг, Гюндоган, Де Брёйне, Силва, Фернандиньо, Агуэро.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Лонг — 38, Корк — 42, Гюндоган — 64, Ми — 73, Барнес — 90+3.

Голы: Данило 22 — 0:1, Гудмундссон 82 — 1:1.