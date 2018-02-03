В Обнинске изготовили термопанели для космического комплекса «Канопус-В»
Обнинск, Калужская область, 3 февраля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области изготовило для космического комплекса «Канопус-В» панели терморегулирования, которые одновременно являются корпусами космических аппаратов. 1 февраля 2018 года спутники были успешно выведены на орбиту с космодрома «Восточный». Об этом 3 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления предприятия Олеся Ширина.
По ее словам, панели терморегулирования дополнительно оснащены покрытием, которое позволяет снизить тепловую нагрузку на космические аппараты. Примененные решения позволяют увеличить ресурс техники.
Космический аппарат «Канопус-В» №1 с панелями терморегулирования ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина «трудится» на орбите с 2012 года, «Канопус-В-ИК» успешно выведен в июле 2017 года. Предприятие уже изготовило и передало заказчику панели терморегулирования для «Канопус-В» №5 и №6, запуск которых запланирован на конец 2018 года.
«Наши ноу-хау для космоса не имеют аналогов в мире. Уже сейчас портфель заказов на эту наукоемкую продукцию для космической отрасли сформирован до 2020 года и составляет 600 таких изделий на сумму порядка 650 млн рублей. Всего с наукоемкими комплектующими нашего предприятия на орбиту запущены 48 космических аппаратов», — заявила Олеся Ширина.
Напомним, космический комплекс «Канопус-В», состоящий из серии космических аппаратов, обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологических явлений, осуществляет оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности. Информация используется Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росгидрометом и другими ведомствами для принятия оперативных решений.