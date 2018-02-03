Обнинск, Калужская область, 3 февраля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области изготовило для космического комплекса «Канопус-В» панели терморегулирования, которые одновременно являются корпусами космических аппаратов. 1 февраля 2018 года спутники были успешно выведены на орбиту с космодрома «Восточный». Об этом 3 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления предприятия Олеся Ширина.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Панели из Обнинска на спутниках в космосе

По ее словам, панели терморегулирования дополнительно оснащены покрытием, которое позволяет снизить тепловую нагрузку на космические аппараты. Примененные решения позволяют увеличить ресурс техники.

Космический аппарат «Канопус-В» №1 с панелями терморегулирования ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина «трудится» на орбите с 2012 года, «Канопус-В-ИК» успешно выведен в июле 2017 года. Предприятие уже изготовило и передало заказчику панели терморегулирования для «Канопус-В» №5 и №6, запуск которых запланирован на конец 2018 года.

«Наши ноу-хау для космоса не имеют аналогов в мире. Уже сейчас портфель заказов на эту наукоемкую продукцию для космической отрасли сформирован до 2020 года и составляет 600 таких изделий на сумму порядка 650 млн рублей. Всего с наукоемкими комплектующими нашего предприятия на орбиту запущены 48 космических аппаратов», — заявила Олеся Ширина.

Напомним, космический комплекс «Канопус-В», состоящий из серии космических аппаратов, обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологических явлений, осуществляет оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности. Информация используется Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росгидрометом и другими ведомствами для принятия оперативных решений.