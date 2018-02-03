Калуга, 3 февраля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Калужская область по увеличению объемов производства молока заняла в России первое место. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии регионального министерства сельского хозяйства губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На выставке калужской молочной продукции

«Темпы хорошие, по увеличению объемов производства молока мы первое место в стране заняли, — говорит глава региона. — Но нам нужно думать об увеличении в разы, наша цифра — это миллион тонн молока, что вполне достижимо».

Свой вклад в успешное решение этой задачи, по мнению Артамонова, может внести агрохолдинг «ЭноНива». Инвестор уже запустил в эксплуатацию крупные молочные комплексы, а также продолжает строительство еще нескольких. Все это позволит предприятию в ближайшем будущем нарастить объемы производства до 450 тысяч тонн молока в год.

«При наличии достаточного количества сырья открываются хорошие перспективы для переработки», — подчеркнул калужский губернатор.

Как отмечалось на коллегии, в 2017 году калужскими животноводами было получено более 300 тысяч тонн молока, что на 17% больше уровня 2016 года. В течение трех последних лет калужский регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по приросту производства молока. Калужские аграрии успешно перешагнули шеститысячный рубеж по продуктивности и обеспечили надой на одну корову 6648 кг. Задача 2018 года достичь семитысячного рубежа.

В Калужской области значительно увеличилась государственная поддержка села, на которую в 2017 году из бюджетов всех уровней было направлено более 3 млрд 700 млн рублей. Инвестиционный портфель пополнился на 17,2 млрд рублей, достигнув 65 млрд рублей.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, 48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям).

Напомним, в 2017 году на территории Калужской области функционировало порядка 31 предприятия по переработке молока.

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