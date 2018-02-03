Вашингтон, 3 февраля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. США намерены продолжать помогать официальному Киеву развивать боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», говорится в сообщении пресс-службы Министерств обороны Украины по итогам встречи главы ведомства Степана Полторака с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

«США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности ВСУ и достижения ими совместимости с НАТО, — цитирует пресс-служба Мэттиса. — Сегодня (3 февраля) мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере $350 млн для сдерживания «внешней агрессии».

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