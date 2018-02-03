Анкара, 3 февраля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции ликвидировали почти 900 боевиков с начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

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«Число террористов, нейтрализованных в рамках операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, достигло 897», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вооруженные силы Турции наносят удары по объектам курдских ополченцев в районе горы Раджу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии. Целью кампании является борьба с сирийскими курдами, которых Анкара относит к террористам.

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