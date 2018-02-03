Новосибирск, 3 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. «Вечный огонь Сталинграда» собрал вместе 3,5 тысячи новосибирцев. Масштабный митинг-концерт в честь 75-летия победы в Сталинградской битве прошёл сегодня, 3 февраля, на Монументе Славы в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Памятный знак на улице Сталинградской битвы в Новосибирске

Накануне, поздравляя ветеранов войны и тружеников тыла на концерте, посвящённом 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, который проходил в Государственном концертном зале имени А. М. Каца, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что сибиряки внесли неоценимый вклад в победу под Сталинградом.

«И в частности — уроженцы Новосибирской области, сражавшиеся на фронте и трудившиеся в тылу. 20 сибирских дивизий участвовали в этом сражении. Десятки новосибирцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Любой праздник, который мы отмечаем залпами орудий — всегда со слезами на глазах. Будем помнить и будем гордиться тем, что сделали наши деды, и приложим все усилия к тому, чтобы наши дети и внуки так же бережно хранили эту гордую память», — заявил он.

Сегодня же, 3 февраля, митинг в Новосибирске открывала молодежь — в традиционных русских костюмах и песней про «Десятый наш десантный батальон». Песню «Не забывайте» исполнил солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Алексей Крыжановский.

Поздравить ветеранов, выступить с речью, сказать слова благодарности поспешили политики, общественные деятели, волонтёры.

«История не знала таких сражений. Полмиллиона за 200 дней погибло наших воинов. И мы собрались, чтобы почтить память, поклониться тем, кто пал за свободу и независимость нашей родины!», — отметил председатель Новосибирского координационного совета сторонников партии «Единая Россия» генерал-майор запаса Владимир Попков.

Закрыли митинг в Новосибирске минутой молчания.

Как сообщают «Все новости Новосибирской области», из-за громадного количества гвоздик, возложенных к Вечному огню, пламя едва можно было разглядеть.

«Очередь к огню долго не прекращалась. Пожилые женщины, представители организации «Дети войны», делились воспоминаниями», — пишет издание.

Отметим, что в Новосибирске есть улица Сталинградской битвы, на которой установлен памятный знак. Расположены они в посёлке Пашино в Калининском районе города. Но как сообщает корреспондент ИА REGNUM, накануне митинга побывавший на улице Сталинградской битвы, памятный знак власти даже не удосужились очистить от снега, который к нему с дороги сдвигали дорожные службы.

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События Сталинградской битвы, которая внесла огромный вклад и оказала серьёзное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны, в эти дни вспоминают по всей стране.

В настоящее время в Новосибирской области проживает 45 ветеранов — участников Сталинградской битвы.