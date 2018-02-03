Ставрополь, 3 февраля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сотни ставропольцев вышли на памятный митинг, посвященный 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, 3 февраля. В митинге приняли участие ветераны, глава края Владимир Владимиров, общественники, просто жители города.

Сталинградская битва

На митинге отдали дань памяти героев, в числе которых были и ставропольцы, сделавших свой вклад в Сталинградскую победу.

«Важно помнить обо всех героях нашей родины, кто в те тяжелые военные годы ценой своей жизни защищал свою отчизну. Но история не стоит на месте — давайте мы так же будем помнить подвиги наших земляков, совершенные и в последующие десятилетия, вплоть до наших дней. Победа всегда с нами!», — цитирует председателя ставропольского отделения Российского военно-исторического общества, кавалера трех Орденов мужества Сергея Шевелева портал Pobeda26.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги-концерты под общим названием «Россия в моем сердце!» проходят сегодня по всей стране. Они посвящены 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве, которую накануне широко отпраздновали в Волгограде. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Это сражение считается одним из самых кровавых в истории Второй мировой войны: Красная Армия потеряла 478 тыс. человек, около 500 — потеряли нацисты и их союзники. Множественные потери были и среди мирного населения города. Но эта битва стала началом пути к Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. В числе защитников Сталинграда — и ставропольцы, Герои Советского Союза Андрей Грязнов, Филипп Омельянюк, Фёдор Попов, Георгий Романенко.