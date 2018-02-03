Томск, 3 февраля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. На Ново-Соборной площади Томска сегодня, 3 февраля, состоялся смотр волонтерских организаций «ДоброДень». Именно это мероприятие дало официальный старт Году добровольца в регионе.

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, несмотря на 20-градусный мороз, праздник в центре Томска собрал 1200 участников. В нём приняли участие волонтёры из томских университетов, колледжей и школ, региональных и местных общественных организаций. Они приглашали томичей пополнить ряды добровольцев, угощали их кашей и чаем на полевой кухне.

«Добровольцы — это светильники, которые помогают государству и обществу. Как и светильники, добровольцев надо беречь от порывов ветра. Государство это делает. В Томской области уже более 50 волонтерских организаций. И я верю, что в Год добровольца число тех, кто бескорыстно творит добро, помогает тем, кто нуждается, будет расти», — сказала руководитель благотворительного Фонда имени Алёны Петровой Елена Петрова. 10 лет назад она создала фонд, помогающий детям с онкологическими заболеваниями.

На смотре впервые исполнили «Гимн добровольца», специально написанный в Томске.

Также томичи 3 февраля приняли участие в акции «Первый танец. Случайный вальс». Акция посвящена 75-летию Победы в Сталинградской битве и проходит в эти дни по всей России.

Сталинградская битва стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Победа советских солдат над немецкими войсками не дала прорваться врагу к стратегически важному транспортному сообщению страны. 2 февраля по всей России прошли торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы над фашистскими захватчиками под Сталинградом.

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Напомним также, 2018 год объявлен в России Годом добровольца.