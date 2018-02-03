Тбилиси, 3 февраля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. После того, как влиятельный американский исследовательский центр опубликовал отчёт, в котором говорилось, в частности, о неком компромиссе в вопросе принятия Грузии в НАТО, в Тбилиси появились большие ожидания от предстоящего в июле 2018 года очередного саммита альянса, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «В США разработали новую формулу принятия Грузии в НАТО».

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Ссылаясь на грузинских аналитиков, автор статьи предполагает, что предложенная приближенным к президенту Трампу центром новая формула была своего рода попыткой проверить почву, изучить, как отреагируют на эту инициативу в Тбилиси в таких скептически настроенных по отношению к расширению альянса странах, как Германия и Франция, и в России.

«Россия возмутилась незамедлительно. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия обеспокоена растущим военным сотрудничеством Грузии с США и НАТО, поставками оружия и превращением Вазианской военной базы в современный учебный центр», — констатировал автор.

Комментируя инициативу исследовательского центра США, грузинский аналитик Корнели Какачия отметил, что в течение последних 10 лет вопрос принятия Грузии в НАТО фактически был заморожен, и это предложение стало своего рода попыткой оживить этот процесс.

«Предложенный вариант — это, наверное, то что устраивает всех. В этом компромиссном варианте угрозы, которые часто отмечали страны-скептики, фактически сведены на нет, так как записано, что альянс не обязан вступать в военное противостояние с Россией, основная часть Грузии вступит в НАТО, и сценарий будет тот же, какой в свое время был применен в отношении Восточной Германии. Если действительно проблемой является территориальная целостность, то это лучший выход для скептиков, чтобы поддержать присвоение Грузии плана МАР. Это будет золотая середина, в которой выиграют все, кроме России», — пояснил Какачия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, исследователь центра The Heritage Foundation Люк Коффи несколько дней назад опубликовал отчёт «Членство Грузии в НАТО: В интересах США и Европы», в котором отметил, что определенные статьи Североатлантического договора могут быть пересмотрены, и если Грузию примут в НАТО, то Абхазия и Южная Осетия временно будут исключены из защиты НАТО.

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