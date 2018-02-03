Белград, 3 февраля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. В центре Белграда столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС) со ссылкой на свои источники.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в субботу, 3 февраля, на улице Кнеза Милоша. По последним данным, в результате инцидента получили различные травмы 14 человек.

Пострадавшие, возраст которых составляет от 25 до 60 лет, были доставлены в местные больницы, трое из них получили тяжелые травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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