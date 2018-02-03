Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горожане приняли участие в митинге-концерте «Россия — за мир!», посвящённом в борьбе с терроризмом. Акция состоялась по инициативе Союза пенсионеров Дона и объединила около 5 тыс. человек, сообщает ИА REGNUM 3 февраля.

Сталинградская битва

На Театральной площади собрались представители общественных ветеранских и молодёжных организаций, профсоюзов, студенты, казаки Всевеликого войска Донского.

Приветствуя участников митинга, выступающие напомнили о стойкости и мужестве дедов и прадедов, разгромивших 75 лет назад армию гитлеровцев под Сталинградом, и призвали поклониться героическому поколению наших соотечественников и помнить тех, кто наивысшей ценой отвоевал мир и свободу.

Продолжился митинг-концерт песнями и танцами в исполнении творческих коллективов и артистов Ростова-на-Дону и донского региона.

Напомним, годовщина одного из самых кровопролитных сражений, позволившего переломить ход Великой Отечественной войны, отмечается 2 февраля. В этот день в Ростове-на-Дону прошёл областной форум молодежи и ветеранов, а в областном музее краеведения была организована выставка «Трофеи Сталинграда: к 75-летию победоносного завершения Сталинградской битвы». Муниципалитеты Ростовской области также широко отметили 75-летие Сталинградской битвы. В школах и библиотеках региона состоялись тематические беседы, уроки мужества, в домах культуры состоялись тематические концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, во всех российских регионах проходят патриотические акции «Россия в моем сердце!». Главная цель митингов, инициированных Общественной палатой России, — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.