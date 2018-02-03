Мачерата, Италия, 3 февраля, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Итальянская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в городе Мачерата, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на власти города.

Ikisahil.az Итальянская полиция

Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим из окна своего автомобиля в городе Мачерата. В результате стрельбы пострадали по меньшей мере четыре человека. Стрелок с места преступления скрылся.

Затем стало известно, что стрельба была слышна в нескольких районах Мачерата.

На данный момент полиция задержала стрелявшего. Начато следствие.

О его мотивах не сообщается.