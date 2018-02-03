Тбилиси, 3 февраля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что предложение украинского президента Петра Порошенко о присоединении к санкциям против России ввергло правительство Грузии в замешательство. Так Маргвелашвили отреагировал на комментарии грузинских властей, последовавшие за этим предложением.

Michał Józefaciuk Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

При этом глава грузинского государства пояснил, что президент Украины имел ввиду не непосредственно присоединение Грузии к введенным против России санкциям, а усовершенствование механизма самих санкций и введение Грузии в число причин, из-за которых к России применяют эти санкции.

«То, что предложил президент Порошенко, предусматривало процесс усовершенствования существующего механизма уже применяемых санкций, он имел ввиду, чтобы в причинах применения санкций вместе с ситуацией на Украине речь шла и о Грузии. То есть, санкции вводятся не только за те преступления, которые совершаются на Украине, но и за те преступные действия и ту историческую несправедливость, которые были совершены против Грузии в августе 2008 года и после этой войны», — пояснил Георгий Маргвелашвили.

Он подчеркнул, что непосредственно к санкциям против России Грузия присоединилась давно, поэтому ему непонятны те запутанные заявления, которыми на предложение Порошенко отреагировали представители правительства Грузии.

Отвечая на обвинения со стороны президента, а также прозвучавшие в аналогичном духе обвинения представителей оппозиции, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии и без того беспрецедентно активно и делает все для возвращения конфликта в Грузии в международную повестку дня.

«Все спекуляции в связи с тем, что правительство Грузии предпринимает недостаточные усилия для мобилизации мирового сообщества для принуждения России к выполнению своих международных обязательств, деоккупации и мирному урегулированию конфликта, пустые и популистские. Призываю всех прекратить популистские заявления и действовать исходя из интересов страны», — подчеркнул Джанелидзе.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, как он прокомментирует инициативу президента Порошенко о присоединении Грузии к санкциям против России, Джанелидзе ограничился короткой фразой: «Это не предложение».

Поясняя свои слова, на этот раз глава МИД отметил, что сама формулировка вопроса была неправильной.

«Вопрос звучал так: какова позиция правительства Грузии в связи с предложением Украины о присоединении к новому механизму санкций против России. Это не так, формулировка неправильная, соответственно, это было не предложение. Мы рассматриваем эту инициативу, идею которая была озвучена президентом Украины, как введение Западом новых санкций против России и упоминание в этих санкциях части агрессии, осуществленной Россией в Грузии», — заявил Джанелидзе.

По мнению министра, нынешнее правительство Грузии гораздо больше активно в вопросе актуализации конфликтов в Грузии в международной повестке дня, чем правительство Саакашвили.

«Грузия была первой страной, в которой Россия осуществила военную агрессию, и тогда было гораздо больше возможностей для мобилизации мирового сообщества против этой конкретной агрессии. Но тогда этого не сделали. А мы сумели вернуть вопрос грузино-российского конфликта в повестку дня мирового сообщества. И об этом свидетельствуют беспрецедентные решения международных организаций, Соединенных Штатов, в том числе закон о бюджете США, который предусматривает санкции против тех государство, которые установят какие-либо контакты с окупированными территориями. Соответственно, все разговоры о том, что правительство Грузии ничего не делает для мобилизации мирового сообщества для принуждения России к выполнению международных обязательств, — пустые и популистские», — подчеркнул Михаил Джанелидзе.

Между тем, в связи с комментариями министра иностранных дел относительно инициативы Порошенко депутаты от фракции «Европейская Грузия» вызвали его в парламент. Джанелидзе заявил, что он и без того планировал в начале года выступить в парламенте, и пообещал, что эта встреча состоится.