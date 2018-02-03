Орел, 3 февраля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Митинг, посвященный 75-летию разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоялся на площади Ленина в Орле 3 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Орловской области На митинг «От Сталинграда до Орла» вышли три тысячи человек

Акция получила название «От Сталинграда до Орла» и была приурочена к одной из самых значимых дат в истории Великой Отечественной войны — разгрому немецко-фашистских войск в Сталинграде.

По данным регионального УМВД, на митинг, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину, пришли около трех тысяч человек. В числе участников — ветераны Великой Отечественной войны, первые лица области и города Орла, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественных организаций, политических партий, члены военно-патриотических клубов, жители и гости города.

Перед собравшимися выступили участник битвы на Орловско-Курской дуге Иван Ветров, представители общественности, студенчества, спорта. Завершил митинг концерт местных хореографических и музыкальных коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, патриотические акции «Россия в моем сердце!» сегодня, 3 февраля, проходят по всей стране. Главная цель митингов, инициированных Общественной палатой РФ, — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.