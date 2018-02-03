Львов, Украина, 3 февраля, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Архиепископ Львовский и Галицкий Украинской православной церкви Московского патриархата Филарет считает, что причиной пожара в церкви Святого Князя Владимира во Львове стал поджог. Об этом архиепископ заявил в интервью интернет-порталу «Духовное величие Львова», опубликованному сегодня, 3 февраля.

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«Сегодня руками радикально настроенных людей был подожжён православный храм. То, что произошло во Львове, не укладывается в сознании людей. Становится странным, когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма», — заявил архиепископ Филарет.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в ночь на 3 февраля во Львове произошёл пожар в церкви Святого Князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата.

Огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров и церковный инвентарь, а также пол и облицовку стен на площади 30 квадратных метров.

Здание церкви удалось спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января неизвестные в Киеве подожгли здание святителя Петра Могилы храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Преступники бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в фасад здания, однако огонь не распространился.