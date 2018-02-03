В итальянском городе Мачерата неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Мачерата, Италия, 3 февраля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. В итальянском городе Мачерата неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь из окна своего автомобиля по прохожим, после чего скрылся. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Ansa.
Стрельба
Сообщается, что в результате стрельбы пострадали не менее четырёх человек. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле.
Мэр Мачерата призвал жителей города не выходить на улицы.
Вскоре появилась информация о том, что стрельба была зафиксирована в нескольких районах города.
Итальянская полиция изучает записи с камер наблюдения, которые установлены вблизи места преступления.
Подробности инцидента уточняются.