Воронеж, 3 февраля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Почти семь тысяч человек вышли на митинг, посвященный памятным датам Великой Отечественной войны, 3 февраля в Воронеже, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Воронежской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Михайленко.

Сталинградская победа

Митинги, приуроченные к трем важным датам — 75-летию Победы в Сталинградской битве, 75-летию освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и десятой годовщине присвоения Воронежу почетного звания Города воинской славы, прошли сегодня в Воронеже и Россоши по инициативе региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Как рассказал Владимир Михайленко, только в Воронеже число участников составило 6 тыс. 730 человек: в митинге приняли участие и молодежь — студенты вузов, представители общественных организаций, и представители старшего поколения, в том числе ветераны.

С трибуны у Воронежской облдумы выступили представители ветеранских организаций и Национальной палаты России, которые призвали жить и работать в единстве, уважать друг друга и ценить завоевания старшего поколения, жить в мире и растить детей, внуков, правнуков. Воронеж в годы войны оказался разрушен захватчиками на 97%, но так и не был полностью занят, выстоял под натиском врага, а после войны был отстроен фактически заново, и сегодня растет и развивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля по всей стране по инициативе Общественной палаты проводятся митинги-концерты «Россия в моем сердце!». Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Митинги приурочены, в частности, к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, ставшей переломным моментом в Великой Отечественной войне.

25 января Воронеж отметил 75-ю годовщину освобождения от нацистов. Правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками в течение 212 дней, с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года. 25 января, в ходе Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторенской наступательных операций, войска Воронежского фронта перешли в наступление и разгромили вторую немецкую, восьмую итальянскую и вторую венгерскую армии. В ходе военных действий на территории области погибли 115 тысяч военнослужащих. В годы войны ушли на фронт 600 тысяч воронежцев, 300 тысяч из них не вернулись. 365 стали Героями Советского Союза, 79 — полными кавалерами ордена солдатской Славы.