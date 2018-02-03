Пермь, 3 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Перми на эспланаде 3 февраля прошла патриотическая акция под девизом «Вместе за сильную Россию». Её участниками стали более 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

Пермское региональное отделение партии «Единая Россия» На площади ледового городка патриотическая акция собрала более 10 тыс. пермяков

Мероприятие прошло на площади ледового городка и стало частью всероссийской патриотической акции «Россия в моём сердце!». Организатором мероприятия в Перми выступили общественные организации: Российские студенческие отряды и Ассамблея народов РФ.

«Мы любим и гордимся нашей великой Россией, её традициями, её историей и победами. Не случайно мероприятие проходит в дни празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы. Цель нашей акции — объединение граждан России, укрепление патриотических ценностей и духа народного единства» — сказал председатель Пермского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Евгений Малянов.

«Буквально вчера мы отмечали с вами окончание Сталинградской битвы. Вы помните прекрасно, что это была одна и самых кровопролитных битв. Надо помнить, что лишь совместными усилиями, когда вся наша страна была едина, мы смогли дать отпор оккупантам. И мы с вами должны быть достойными памяти наших предков», — сказал Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

«Сегодня по всей России проходят митинги, чтобы показать Западу, что мы едины. 75 лет назад в Сталинграде мы врезали фашистским захватчикам! Мы непобедимы! Когда мы едины, мы сильны!», — отметил депутат Заксобрания Пермского края Валерий Трапезников.

Во время митинга были организованы прямые включения из разных городов России, в частности, Махачкалы, Казани, Москвы, где также проходила патриотическая акция.

Добавим, что 2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение под Сталинградом (ныне — Волгоград) вошло в историю как один из самых важных этапов Великой Отечественной войны. На протяжении 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года — продолжалась эта битва, которая завершилась победой советских войск. Для того чтобы навсегда увековечить в памяти потомков героизм наших дедов и прадедов, 2 февраля был назван одним из Дней воинской славы России.

Сегодня в Перми проживают 10 участников Сталинградской битвы.