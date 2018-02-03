Салехард, 3 февраля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В Салехарде 39-градусный мороз не остановил более двух тысяч ямальцев, которые пришли 3 февраля на площадь у центра культуры и спорта «Геолог» на митинг «Россия в моём сердце!», посвященный 75-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Аналогичный митинг прошёл в городе Ноябрьске днём ранее, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова.

Знамя Победы

Празднование юбилея победы в Сталинградской битве на Ямале стартовало с 17 января. До конца февраля «Региональный центр патриотического воспитания», при поддержке Ямало-Ненецкого регионального отделения всероссийского общества «Волонтеры Победы», проводит окружную патриотическую акцию «Сталинградская битва», информировали корреспондента ИА REGNUM в департаменте культуры региона.

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, лектории, посвященные Сталинградской битве, исторические квесты и поездка в Волгоград — лишь толика обширного списка мероприятий, посвященных героизму советского народа в великой Сталинградской битве.

Юные ямальские волонтеры, которые сейчас находятся в Волгограде (прежнее название Сталинград — прим. ИА REGNUM ), вчера, 2 февраля, участвовали в возложении цветов к могиле маршала Советского Союза В.И. Чуйкова и малой Братской могиле.

«День Сталинградской победы положил начало освобождению страны от фашисткой оккупации. Берегите память. Особенно в современных условиях, когда многие пытаются исказить истинную историю нашей страны», — напутствовал ямальских школьников ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Владимир Петрович Паненко.

Коммунисты Ямала организовали 3 февраля свой митинг — «За социальную справедливость». Жители Салехарда у памятника В.И. Ленину вместе с региональным отделением КПРФ почтили подвиг советского народа в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне. Но нельзя забывать, что героические отцы и деды боролись с фашизмом за советскую страну, за СССР. Недра должны принадлежать народу, в России должна действовать прогрессивная шкала налогообложения, граждане страны должны получать достойное образование и медицинское обслуживание, с коррупцией надо бороться не на словах, а на деле, власти должны прекратить все разговоры о пересмотре северных надбавок — основные требования участников коммунистического митинга в Салехарде.