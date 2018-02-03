Владимир, 3 февраля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Митинг «Россия! Мы за тебя постоим!», посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве, прошел во Владимире 3 февраля. На Соборной площади собрались почти пять тысяч человек, сообщили ИА REGNUM по итогам акции в пресс-службе администрации города.

Сталинградская победа

В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны участники боевых действий в Афганистане.

«Участник боевых действий в Афганистане Василий Вахляев сказал, что в наше непростое время главное — объединить усилия, чтобы оградить Россию от возможных угроз и сохранить ее великой и неделимой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, перед собравшимся выступил командир владимирского поискового отряда «Земляк» Олег Гуреев. Он напомнил о том, что сейчас ведется большая работа по перезахоронению солдат Великой Отечественной войны, которые погибли на поле боя.

«Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший на поле боя солдат. Владимирские поисковики восстанавливают историческую справедливость и помнят об уроках истории, чтобы не допустить повторения трагических страниц», — цитирует пресс-служба главу поискового отряда.

Во время митинга прошла минута молчания, а курсанты возложили цветы к Вечному огню. Также на Соборной площади была развернута 200-метровая копия Знамени Победы.

Заявку на митинг подавала организация «Боевое братство».

Напомним, что в Москве 3 февраля прошел митинг-концерт «Россия в сердце моем». В нем приняли участие более 60 тысяч человек.