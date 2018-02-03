Севастополь, 3 февраля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Ко Дню воинской славы — дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 1943 году, тысячи севастопольцев и симферопольцев вышли 3 февраля на массовые митинги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент диорамы «Сталинградская битва» в музее города Волгограда

В частности, в городе-герое на центральную площадь им. Нахимова помимо рядовых граждан пришли представители ветеранских, молодёжных организаций, казачества и различных политических партий. По оценкам организаторов мероприятия — объединения ветеранов спецназа и участников боевых действий, в общей сложности на митинге собралось около пяти тысяч человек.

Примерно столько же людей в этот день вышли на улицы Симферополя.

«Февраль ещё знаменателен тем, что в Крыму прошла Ялтинская конференция, которая определила правила поведения между странами. Сегодня необходимо созвать вторую Ялтинскую конференцию, потому что «международное право деградировало», — заявил во время выступления глава крымского парламента Владимир Константинов.

Перед собравшимися также выступили депутаты Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, Светлана Савченко и Андрей Козенко.

Напомним, юбилей победы в Сталинградской битве отмечают по всей России митингами и концертами «Россия в моем сердце!»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство граждан России считают Сталинград (нынешний Волгоград) и Ленинград (нынешний Санкт-Петербург), знаковыми местами, связанными с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению жителей России, именно в эти города надо привозить подрастающее поколение, чтобы рассказать ему о событиях тех лет (56% — в Волгоград, 58% — в Санкт-Петербург), 55% опрошенных уверены, что победа в Сталинградской битве — это решающее событие для исхода войны (65% среди людей в возрасте 60 лет и старше, 34% — среди 18−24-летних). Кроме того, жители России отмечают высокую значимость прорыва блокады Ленинграда (47%), Битвы на Курской дуге (43%) и Битвы под Москвой (43%).