Хельсинки, 3 февраля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. У президента Финляндии Саули Ниинистё, который недавно был переизбран на второй срок, и его супруги Йенни Хаукио накануне, 2 февраля, родился сын. Соответствующее сообщение Ниинистё опубликовал сегодня, 3 февраля, на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

«Мы теперь родители маленького мальчика», — написал финляндский президент.

В свою очередь, канцелярия президента Финляндии сообщила, что отец присутствовал при родах и что мать и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Уточняется, что ребенок родился около 20:00 по местному времени в Женской клинике (Naistenklinikka) в Хельсинки.

Известно, что 69-летний Ниинистё женат вторым браком. Его первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив Ниинистё с двумя сыновьями. В 2009 году он женился во второй раз. Его супругой стала 40-летняя поэтесса Йенни Хаукио.

Отмечается, что Ниинистё стал первым в истории президентом Финляндии, который стал отцом во время президентства.

Напомним, 28 января в Финляндии прошли президентские выборы, на которых Ниинистё одержал убедительную победу, набрав 67,2% голосов избирателей.