Майкоп, 3 февраля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков празднует столица Адыгеи город Майкоп 3 февраля, сообщает ИА REGNUM.

Adygheya.ru Митинг-концерт в Майкопе

К знаменательной дате приурочен митинг-концерт, который состоялся сегодня на площади Дружбы в Майкопе — здесь собрались тысячи горожан.

«Мы в вечном долгу перед ветеранами, перед всеми, кто ценою своей жизни освобождал нашу родную землю. Мы всегда будем помнить подвиг пограничников и партизан, мужество и стойкость бойцов 9-й Краснознаменной горнострелковой дивизии, сражавшихся за нашу землю. Героизм и самоотверженность воинов и мирного населения, сплоченность нашего народа в те суровые годы стали крепкой духовной опорой для последующих поколений россиян. Хочу выразить слова особой благодарности всем, кто восстанавливал город, республику, всю страну в послевоенное время, внес огромный вклад в дальнейшее мирное развитие Адыгеи и всего российского государства», — цитирует пресс-служба правительства Адыгеи главу республики Мурата Кумпилова, выступившего на митинге.

Защищать Родину в годы войны отправились более 10 тысяч жителей Майкопа, вернулись — только половина из них. Сегодня в Адыгее проживает 231 фронтовик, двое из них — освободители Адыгеи: Амин Туов и Николай Алейников. Совсем немного не дожил до годовщины освобождения города еще один житель республики — участник освободительных боев за Адыгею — Борис Иосифович Кочик-Оглы.

В память о тех, кто погиб, сражаясь за Родину, была объявлена минута молчания. Цветы к Вечному огню на центральном мемориале Майкопа возложил отряд юнармейцев.

Торжественная часть продолжилась концертом: со сцены прозвучали патриотические песни. На площади Дружбы работала полевая кухня, где все желающие смогли отведать горячей солдатской каши.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, по всей стране проводятся патриотические акции «Россия в моём сердце!», инициатором которых стала Общественная палата. Главная задача митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.