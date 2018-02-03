Омск, 3 февраля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В Омске, а также в других городах России сегодня, 3 февраля, состоялся патриотический митинг-концерт «Россия в моем сердце!». Инициатором акции выступила Общественная палата Российской Федерации.

Флаг и герб Российской Федерации [ Цуканов М.В

По словам организаторов, главная цель митингов-концертов — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Митинг-концерт в Омске состоялся около библиотеки им. Пушкина. По словам председателя исполкома Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктора Акимочкина, на мероприятие пришли сотни омичей. А по версии ряда местных СМИ, митинг-концерт в Омске посетили около 3 тысяч человек.

«Омское областное отделение ВООВ «Боевое братство» приняло участие в митинге-концерте «Россия в моём сердце!». Мы давно сотрудничаем с волонтёрами, в частности с «Волонтёрами Победы». При вузах есть волонтёрские центры, которые с нами сотрудничают, участвуют в наших мероприятиях, оказывают помощь ветеранам. Мы также решили поддержать волонтёров и присоединились к мероприятию. В сегодняшнем митинге-концерте в Омске приняли участие сотни человек, точно более 500. Выступали молодёжные коллективы, коллективы волонтёрских объединений, с приветственным словом выступил и Герой Советского Союза, член совета «Боевого братства» Николай Кравченко», — рассказал Виктор Акимочкин.

Он подчеркнул, что такие мероприятия важно посещать именно молодёжи:

«Молодёжь должна вести активный образ жизни. Юноши и девушки должны поддерживать ту работу, которую выполняют волонтёры и добровольцы. У нас в Омской области движение волонтёрское очень развито. И молодёжь, помогая ветеранам, общается с ними. Можно сказать, что они воспитываются на личном примере наших героев».

Также собеседник ИА REGNUM напомнил, что 2 февраля в Омске состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Сталинградской битве:

«В парке Победы собрались ветераны, молодёжь, власти. Затем в Доме Ветеранов проходила большая программа, куда приглашали ветеранов. Там присутствовали два ветерана Сталинградской битвы».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 2 февраля в Омской области и в других регионах России отметили 75-ю годовщину Победы в Сталинградской битве. В омском парке Победы в этот день собрались ветераны войны и военной службы, представители власти и общественных организаций, молодежь.

Омичи в годы Великой Отечественной войны входили в 308-ю стрелковую дивизию, сражавшуюся в Сталинграде на самых ответственных участках в составе 62-й армии.

На сегодняшний день в Омской области живут 35 участников Сталинградской битвы