Оренбург, 3 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Оренбурге 3 февраля прошёл митинг и возложение цветов в честь одного из самых знаковых событий военной истории России. Около 5 тысяч оренбуржцев отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, которые стояли насмерть, защищая Сталинград, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Кирилов Митинг в мемориальном комплексе «Салют, Победа!»

Стоит отметить, что в Оренбуржье сегодня живёт 40 участников знаменитой героической битвы. В митинге в честь 75-летия победы в Сталинградской битве принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Осовитный, который под свинцовым дождём в боях прокладывал связь.

Масштабная патриотическая акция началось с шествия двух колон, которые двигались с разных концов главной улицы города — ул. Советской: от набережной Урала и Дома офицеров. Участники шествия встретились в парке «Салют, Победа!». В первых рядах шли прихожане православных и мусульманских храмов по главе со своими духовными лидерами — митрополитом Оренбургским и Саракташским Вениамином и главой Духовного управления мусульман Альфитом-Абдуллой хазратом Шариповым. На акции замечены партий «Единая Россия», «Патриоты России», общественных организаций: ОНФ, профсоюзов, движения «Офицеры России». Многие участники пришли на мероприятие с живыми цветами.

Алексей Кирилов Одна из колонн начала шествие от Дома офицеров

В мемориальном комплексе состоялся митинг. Первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин поздравил участников шествия и митинга с 75-летием победы в Сталинградской битве. Он подчеркнул, что в феврале 1943 года Великая Отечественная война сделала разворот к Великой Победе.

«Под Сталинградом после полугода ожесточенных боёв противник не устоял перед силами Советской Армии, не смог сломить дух нашего народа. В Сталинградской битве была добыта решающая победа, которая определила исход войны. В этой крупнейшей по своим масштабам битве участвовали тысячи наших земляков. Здесь насмерть стояли гвардейцы нашего земляка, прославленного военачальника, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева. Бесстрашно громили врага воины 193-й стрелковой дивизии, сформированной на территории нашего региона».

Добавим, что дважды Героя Советского Союза Александр Родимцев является уроженцем Шарлыкского района Оренбургской области. Его имя, прежде всего, ассоциируется со Сталинградской битвой.

На малой родине Героя в Шарлыкском районе люди пристально следили по газетам и сводкам Совинформбюро за боевыми подвигами своего славного земляка и его гвардейцев, гордились, проявляли родственную заботу о воинах 13-й гвардейской дивизии. В районе развернулось патриотическое движение под девизом «Оденем и обуем дивизию Родимцева!» На фронт, в сражающийся Сталинград, из райцентра и сёл было отправлено более 20 тыс. посылок от шарлычан. За годы войны ушли на фронт более 12 тысяч земляков Родимцева, что по масштабам сопоставимо с целой дивизией. И из этой дивизии целый полк — 4197 шарлычан — не вернулись домой.

Сегодня, 3 февраля, в парке «Салют, Победа!» на митинге выступил ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Сталинграда Николай Осовитный. Он выразил особые слова благодарности труженикам тыла, которые в тяжелейших условиях работали, не щадя сил и здоровья.

«Я прокладывал связь на участках, простреливаемых снайперами. Там погибали наши друзья и товарищи. Но мы не сдавались. Наша победа стала возможной благодаря большой дружбе между народами. Мы сражались до последней капли крови, не отступая ни шагу назад», — подчеркнул ветеран.

От имени современного поколения оренбуржцев выступил юнармеец Кирилл Ренев. Он подчеркнул, что бойцы юнармейского движения готовы сделать все, чтобы быть достойными великого подвига победителей:

«Мы, юнармейцы, и все молодые оренбуржцы преклоняемся перед великим подвигом солдат Великой Отечественной войны, мужеством, стойкостью и бесстрашием участников Сталинградской битвы! Каждый юнармеец, вступая в ряды движения, приносит клятву стремиться к победам и быть достойным гражданином нашей России. И у каждого из нас есть в сердце истинные ориентиры, маяки — герои, на которых мы равняемся. Их несгибаемая сила духа, готовность к самопожертвованию во имя Отечества, во имя жизни служат для всех нас примером настоящей любви к Родине».

В память о тысячах героических защитниках Сталинградской земли, не пощадивших себя в смертельной схватке с врагом, оренбуржцы возложили цветы к Вечному огню и памятнику Александру Родимцеву.

Алексей Кирилов Патриотическая акция собрала около 5 тыс. оренбуржцев

Напомним, 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года — продолжалась Сталинградская битва. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники она превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

В февральские дни 1943 года на берегах Волги была одержана победа, ставшая поворотной точкой Великой Отечественной войны. С тех пор слово «Сталинград» вошло во все языки мира и стало общепризнанным символом героизма, необыкновенной стойкости духа и беззаветной любви к своему Отечеству. Истекавшие кровью, но продолжавшие биться бойцы на стене оставили надпись: «Здесь насмерть стояли гвардейцы Родимцева». А когда закончились бои, дописали: «Выстояв, мы победили смерть!»

Благодаря личной храбрости, стойкости и умелому руководству генерала Родимцева части дивизии не отступили ни на шаг, с другими соединениями отстояли Сталинград.