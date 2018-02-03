Ханты-Мансийск, 3 февраля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Более шести тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа вышли 3 февраля на митинги-концерты, посвященные 75-летию победы советского народа в Сталинградской битве. Несмотря на сибирские морозы жители Югры пришли почтить героизм предков на центральные площади городов с маленькими детьми, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник направления «Открытый регион» департамента общественных и внешних связей ХМАО Галина Липатова.

Admhmansy.ru Возле Вечного огня

В парке Победы минутой молчания и возложением венков к мемориалу проявили дань уважения мужеству и стойкости советского народа, героев Великой Отечественной войны более трех тысяч жителей Ханты-Мансийска.

«Наша первостепенная задача вместе с ветеранами передать истинную правду молодежи о героической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Эту работу надо противопоставить попыткам принизить роль Советского Союза в победе во второй мировой войне», — отметила председатель совета ветеранов города Ханты-Мансийска Лариса Шаповалова.

Накануне митинга, 2 февраля, в Музее Природы и Человека Ханты-Мансийска был торжественно водружен бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. По словам автора бюста, академика Российской Академии Художеств Андрея Тыртышникова, он старался отразить в своей работе стойкость, несгибаемый характер, силу духа всего русского народа.

«Я пытался передать силу взгляда маршала победы, которая должна вдохновлять людей, особенно подрастающее поколение, чтобы они заразились энергией и взглядом неотвратимой победы, которую он излучает», — сказал присутствующим в музее кадетам Андрей Тыртышников.

Митинги и концерты проходят сегодня по всей Югре. На площади ДК «Октябрь» в Нижневартовске состоялось памятное мероприятие «Сталинград: 200 дней мужества». Битва за город на Волге — это 200 дней и ночей предельного напряжения сил и огромных потерь, вспоминали ветераны столицы Самотлора. Это героизм советского солдата и девиз «Ни шагу назад!».

«Без преувеличения можно сказать, что именно после победы под Сталинградом человечество обрело надежду на победу над фашизмом. Эта победа советской армии вписана в историю не только России, но и всего мира», — отметил председатель думы Нижневартовска Максим Клец.