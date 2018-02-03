Каракас, 3 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Правящая в Венесуэле Единая социалистическая партия выдвинула в качестве единого кандидата от партии на предстоящих президентских выборах действующего главу государства Николаса Мадуро. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Associated Press.

Cancillería del Ecuador Николас Мадуро

Сообщается, что председатель Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил о том, что политическая организация выдвигает Мадуро в качестве единого кандидата от партии на предстоящих выборах президента республики.

Напомним, выборы президента Венесуэлы должны пройти 30 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуров заявил, что оппозиционные партии не смогут выдвинуть своих кандидатов на президентских выборах, так как они бойкотировали местные муниципальные выборы в стране.

«Если они не хотят выборов, что они тогда делают? Какая ещё может быть альтернатива?» — заявил Мадуро.

Напомним, Мадуро пришел к власти в Венесуэле после смерти предыдущего президента и его политического наставника Уго Чавеса. Мадуро был давним соратником Чавеса и занимал при нем должность сперва министра иностранных дел (2006 — 2013 годы), а затем вице-президента (2012 — 2013).