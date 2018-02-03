Хабаровск, 3 февраля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. В полуфинале российская команда обыграла команду Финляндии.

Ainali Хоккей с мячом

Встреча завершилась со счетом 8:2.

В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Швеции и Казахстана.

Ранее сборная России разгромила команду Германии в четвертьфинале мирового первенства (26:1). Сборная Финляндии была сильней команды США (13:4).

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом проходит с 29 января по 4 февраля в Хабаровске.

Чемпионат мира по хоккею с мячом. ½ финала.

Сборная России — Сборная Финляндии — 8:2.

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