Каир, 3 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» и египетская EgyptAir смогли получить все разрешения на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром, начиная с февраля месяца. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карима.

Dennis Jarvis Международный аэропорт Каира

«Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть. И теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания», — рассказал Басем Абдель Карим.

Он пояснил, что некоторая задержка с началом регулярных полетов связана с техническими аспектами вопроса. Абдель Карим уточнил, что авиакомпаниям сперва нужно продать все билеты на самолеты, так как никто не хочет отправлять их пустыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил, что регулярные авиарейсы между Москвой и Каиром начнутся не ранее середины февраля. Он также заявил, что конкретную дату определят сами авиакомпании.

Также Соколов поведал, что российский «Аэрофлот» планирует совершать рейсы из Москвы в Каир дважды в неделю — по субботам и средам. Самолеты будут вылетать из аэропорта «Шереметьво».

EgyptAir планирует совершать три рейса в неделю в российскую столицу через аэропорт «Домодедово» — по вторникам, четвергам и воскресеньям.