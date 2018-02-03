Горно-Алтайск, 3 февраля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Тысячи жителей Алтайского края и Республики Алтай приняли участие в патриотических митингах-концертах «Россия в моем сердце!», инициированных Общественной палатой Российской Федерации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в барнаульском парке спорта помимо выступлений патриотических коллективов все желающие смогли пообщаться с лидерами добровольческого движения Барнаула и войти в число «Волонтеров Победы» — объединения молодежи, которое помогает сохранить память о Великой Отечественной войне.

Правительство Республики Алтай Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоялось в Горно-Алтайске

Также участники акции «Великий народ — победители и чемпионы» могли отведать гречневую кашу, приготовленную в полевой кухне и ознакомиться с военной техникой (в том числе БТР-80). Многих впечатлила выставка образцов стрелкового оружия, которое можно было подержать в руках.

Правительство Республики Алтай В Горно-Алтайске почтили память воинов, павших в Сталинградской битве

В Горно-Алтайске организаторы патриотической акции «Россия за Мир» напомнили, что главной идеей акции является единение россиян, сохранение исторической памяти, дань подвигу героев Великой Отечественной войны, поддержание и развитие здоровой атмосферы мира, дружбы и солидарности всех народов, населяющих многонациональную Республику Алтай и Российскую Федерацию.

«Фашистам казалось, что им только осталось войти в Сталинград, они не ожидали такого яростного сопротивления и массового героизма. Многие наши с вами земляки участвовали в боях Великой Отечественной, они сражались и под Сталинградом, были участниками партизанских отрядов, ковали победу в тылу. У нас на Алтае в тылу собрали более 4 млн советских рублей на формирование танковой колонны «Алтайский колхозник». Это притом, что дети недоедали, а взрослые работали день и ночь», — отметил председатель межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Аскар Тулебаев, слова которого цитирует официальный сайт Правительства Республики Алтай.

Правительство Республики Алтай Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоялось в Горно-Алтайске

Кстати, всего за годы войны с территории Ойротской автономной области (Республика Алтай) было призвано в Советскую армию 42 268 человек, из около половины никогда не вернулись домой. 24 человек удостоены звания «Герой Советского Союза», один стал полным кавалером ордена Славы. Фамилии 34 воинов-алтайцев занесены на знамена в Зале Воинской Славы на Мамаевом Кургане.

Алтайский государственный краеведческий музей Барнаул в 40-е годы 19-го века

Из Алтайского края на фронт ушли611 245 воинов, погибли 283 тысячи, из Барнаула — 41 тысяча человек, 16 тысяч из которых не вернулись. Военная форма, хлеб, боеприпасы и моторы для Т-34 — все это поставлялось на фронт из Барнаула. Помогали обороне страны жители края и материально: к январю 1942 года от региона были направлены 25 миллионов рублей, 50 миллионов в облигациях, 476 граммовплатины, 506 граммов золота, 31 тысяча граммов серебра. В регионе были сформированы 15 воинских соединений, четыре из которых стали гвардейскими. Их участники становились героями, например, среди двадцати восьми панфиловцев шестеро алтайских воинов.

На митинге в Горно-Алтайске были процитированы слова Президента страны, Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина, обращенные к молодому поколению:

«Любовь к Отечеству — это и есть то главное основание души любого истинного гражданина России. Это и есть тот стержень, который объединяет нашу страну, который делает ее великой, который делает ее надежной и который, обязательно сделает ее процветающей».

В завершение участники торжественного мероприятия почтили память воинов, павших в Сталинградской битве, минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню на Мемориале Славы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля в 12:00 в Москве и других городах России прошли патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!». Их главная задача — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.