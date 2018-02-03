Москва, 3 февраля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Более 60 тысяч человек пришли в субботу на концерт «Россия в моем сердце» в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

ИА REGNUM На митинге-концерте «Россия в моём сердце»

Полиция совместно с Росгвардией и добровольной народной дружиной обеспечивают охрану общественного порядка.

Напомним, в субботу, 3 февраля в России проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце», инициатором которой является Общественная палата Российской федерации.

ИА REGNUM На митинге-концерте «Россия в моём сердце»

В концерте приняли участие Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, народный артист СССР Василий Лановой.

Читайте ранее: Юбилей Курганской области и победы под Сталинградом: митинг в Кургане; «За нами — Сталинград!» — вспомнили на митинге семь тысяч тюменцев