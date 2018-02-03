Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Генерирующие мощности ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге возобновили нормальный режим выработки электроэнергии после масштабного веерного отключения, произошедшего утром 3 февраля.

Tgc1.ru Первомайская ТЭЦ

«Восстановлен штатный режим производства электрической энергии оборудованием Первомайской, Автовской и Василеостровской ТЭЦ ПАО «ТГК-1», — сообщили в пресс-службе компании, которой принадлежат генерирующие мощности.

Напомним, ранее в компании «Ленэнерго» сообщили о полном восстановлении электроснабжения потребителей после технологического нарушения на объекте генерации «ТГК-1».

"Все абоненты, запитанные от сетей «Ленэнерго» в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга, получают электроэнергию в полном объеме», — отмечали в «Ленэнерго».

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Как сообщало ИА REGNUM, массовое отключение генерирующих мощностей и потребителей в Петербурге началось с короткого замыкания на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе города. Это произошло в 8 часов утра. Сработала защита, генераторы станции отключились. Вслед за этим в течение получаса прекратилась работа Автовской и Василеостровской ТЭЦ, отключилась электроподстанция «Балтийская».

Без света осталось более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском. Остановился городской электротранспорт.

На восстановление электричества понадобилось около двух часов. Потребители были запитаны по резервным схемам, недостаток мощностей компенсировали резервные дизель-генераторы. Водоснабжение Петербурга не прерывалось, жертв и пострадавших нет. Причины случившегося выясняет специальная комиссия.