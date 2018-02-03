Тюмень, 3 февраля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Юбилей победы в Сталинградской битве поддержали митингом «Россия в моем сердце!» более семи тысяч жителей и гостей Тюмени. Цветной бульвар после выступления ветеранов и общественников превратился в спортивную арену, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сталинградская битва

Тон празднику задал глава региона Владимир Якушев, подчеркнувший, что для всего мира победа советского народа в Сталинградской битве в феврале 1943 года стала символом самоотверженной борьбы и несгибаемого человеческого духа.

«Благодаря мужеству и героизму каждого участника Сталинградской битвы враг потерпел сокрушительное поражение. Среди защитников Сталинграда были наши земляки. Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушивших фашизм, покрыт неувядаемой славой. Задача ныне живущих сохранить и передать память об этой трагической и героической странице истории нашей страны будущим поколениям», — приветствовал земляков глава региона.

После торжественных выступлений тюменцы хором исполнили гимн России. Цветной бульвар превратился в спортивную площадку — идут соревнования по биатлону, шорт-треку и хоккею в валенках, показательные выступления фигуристов, мастер-класс по скандинавской ходьбе, «Веселые старты». Поднимают настроение выступления творческих коллективов со всей Тюменской области.

Полевая кухня с кашей и чаем на бульваре, пельмени, вареники, пицца, выпечка — тюменцы основательно подготовились посвятить торжеству весь день. Многие тюменцы пришли на митинг «Россия в моем сердце» целыми семьями.